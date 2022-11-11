Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит, что Кремль не жалеет о присоединении Херсонской области к своему составу.

Об этом пишет подконтрольное Кремлю российское издание ТАСС.

- Нет, (в Кремле, - прим.) не жалеют, - подчеркнул он в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

Он заявил, что Херсонская область якобы законодательно закреплена как субъект Российской Федерации и «это не подлежит изменению».

Дмитрий Песков не стал комментировать решение военных отвести российские войска в Херсонской области на левый берег Днепра, переадресовав все вопросы по этому поводу в Министерство обороны РФ.

— Мне нечего добавить, нечего сказать по этой теме, здесь за какими-то расширяющими комментариями прошу обращаться в министерство обороны, — сказал он.

Дмитрий Песков также не стал комментировать слова экспертов по ситуации вокруг Херсона, заявив, что «спецоперация продолжается».

Напомним, Вооруженные Силы Украины освободили город Снигиревка Николаевской области . Город на юге был освобожден силами 131 отдельного разведывательного батальона.

Также во время наступления ВСУ на Херсонском направлении 9 ноября удалось уволить 12 населенных пунктов, что подтвердил Генштаб утром 11 ноября и обнародовал перечень.

Так, удалось освободить Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенко, Костромку, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Угол, Безымянное и Благодатное. Наступление на этом направлении продолжается. Поэтому из соображений безопасности операции официально результаты будут обнародованы впоследствии.