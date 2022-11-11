Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина вернет себе оккупированный Крым без боя. Возможно, это произойдет из-за внутреннего кризиса в России.

Об этом Алексей Резников сказал в интервью Reuters.

По его словам, Крым, наконец, вернется под контроль Украины без боев.

Он отметил, что, возможно, это произойдет в результате внутренней борьбы в России.

Также министр сказал, что когда Вооруженные Силы Украины упрутся в Днепр на правом берегу Херсонской области, все равно не смогут поражать оккупированный полуостров из HIMARS и другого оружия.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов уверен, что после освобождения ВСУ временно оккупированного РФ Крыма мост через Керченский пролив обязательно будет разрушен.