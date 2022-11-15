С начала ноября украинские военные на юге уволили около пяти тысяч квадратных километров и около 200 населенных пунктов.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

– Сейчас силы обороны продвигаются по нескольким направлениям постепенно. Это можно говорить о Харьковской области, Луганской и юге. За ноябрь на юге уволено около пяти тысяч квадратных километров и около 200 населенных пунктов, — сообщила Маляр.

В то же время она подчеркнула, что продвинувшийся вглубь территорий враг продолжает наносить удары по освобожденным населенным пунктам.

Самые ожесточенные бои, по словам заместителя министра обороны, продолжаются в Донецкой области, где ежедневно происходит по несколько десятков атак врага.

— В то же время украинские ВСУ очень уверенно обороняют границы. То есть враг не продвигается ни на один сантиметр. Да, там ожесточенные страшные бои, цена очень высокая, но враг не продвигается, – сообщила Маляр.

Она также отметила, что благодаря тому, что на востоке ВСУ удается удерживать большое количество врага, это, в свою очередь, позволяет украинским военным отрабатывать юг.

На севере активных боевых действий нет, в то же время наблюдается движение российской техники и личного состава на территории Белоруссии. Маляр заверила, что Украина готова к развитию событий на севере.