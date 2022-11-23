В октябре Укрпочта выплатила 94% пенсий на освобожденных территориях.

В октябре этого года государственная «Укрпочта» выплатила на освобожденных территориях 94% пенсий – 8,9 миллиарда гривен, сообщил СЕО компании Игорь Смилянский.

- С 49% в августе Харьковской области до 74.2% в октябре. Благодаря нашим героям из ВСУ эта цифра будет расти каждый день. Также в прошлом месяце, после нескольких паузы, пенсии получили в 83 населенных пунктах Херсонской области, и только за последние два дня - более 1 тыс. пенсионеров в самом Херсоне пошли домой с улыбкой и своими пенсиями, - отметил он.

По словам руководителя Укрпочты, компания готовится к работе в Луганской и Донецкой областях.

Напомним, в Херсон прибыло около 2 тысяч посылок , которые «Укрпочта» не могла доставить адресатам из-за полномасштабного вторжения и оккупации города. Посылки доставил специальный почтовый вагон в составе поезда Киев-Херсон.