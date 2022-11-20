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В Херсон прибыло около 2 тысяч посылок, которые «Укрпочта» не могла доставить адресатам из-за полномасштабного вторжения и оккупации города. Посылки доставил специальный почтовый вагон в составе поезда Киев-Херсон.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».
По данным прессслужбы, отправлять новые посылки из или в Херсон можно будет с 21 ноября. Кроме того, будет доступна доставка Укрпочтой заказов из онлайн-магазинов. Также доставка «Укрпочтой» доступна в большинстве аптечных сетей.
На этой неделе возобновили работу шесть отделений «Укрпочты» в Херсоне. В целом государственная компания работает в 73 населенных пунктах Херсонской области.
Напомним, оператор фиксированной связи «Укртелеком» начал восстанавливать инфраструктуру в Херсонской области.
Утром 19 ноября в Николаев прибыл первый поезд, следовавший в Херсон после освобождения города.
В Херсон прибыло около 2 тысяч посылок, которые «Укрпочта» не могла доставить адресатам из-за полномасштабного вторжения и оккупации города. Посылки доставил специальный почтовый вагон в составе поезда Киев-Херсон.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».
По данным прессслужбы, отправлять новые посылки из или в Херсон можно будет с 21 ноября. Кроме того, будет доступна доставка Укрпочтой заказов из онлайн-магазинов. Также доставка «Укрпочтой» доступна в большинстве аптечных сетей.
На этой неделе возобновили работу шесть отделений «Укрпочты» в Херсоне. В целом государственная компания работает в 73 населенных пунктах Херсонской области.
Напомним, оператор фиксированной связи «Укртелеком» начал восстанавливать инфраструктуру в Херсонской области.
Утром 19 ноября в Николаев прибыл первый поезд, следовавший в Херсон после освобождения города.