Оператор фиксированной связи «Укртелеком» начал восстанавливать инфраструктуру в Херсонской области.

Оператор фиксированной связи «Укртелеком» возобновил деятельность в ряде освобожденных от врага населенных пунктов Херсонской области, передает Интерфакс-Украина .

Специалисты провайдера приступили к ремонтно-восстановительным работам, поскольку значительная часть инфраструктуры была уничтожена или повреждена.

Пока такие работы уже продолжаются на 30% деоккупированной территории области, где развернута сеть Укртелекома.

В компании подчеркнули, что предоставление телекоммуникационных услуг зависит от наличия устойчивого электроснабжения.

Напомним, в уволенных населенных пунктах Херсонской области могут возобновить электроснабжение уже на этой неделе, сообщил заместитель председателя ОП Кирилло Тимошенко.