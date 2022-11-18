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Оператор фиксированной связи «Укртелеком» начал восстанавливать инфраструктуру в Херсонской области.
Оператор фиксированной связи «Укртелеком» возобновил деятельность в ряде освобожденных от врага населенных пунктов Херсонской области, передает Интерфакс-Украина .
Специалисты провайдера приступили к ремонтно-восстановительным работам, поскольку значительная часть инфраструктуры была уничтожена или повреждена.
Пока такие работы уже продолжаются на 30% деоккупированной территории области, где развернута сеть Укртелекома.
В компании подчеркнули, что предоставление телекоммуникационных услуг зависит от наличия устойчивого электроснабжения.
Напомним, в уволенных населенных пунктах Херсонской области могут возобновить электроснабжение уже на этой неделе, сообщил заместитель председателя ОП Кирилло Тимошенко.
Оператор фиксированной связи «Укртелеком» начал восстанавливать инфраструктуру в Херсонской области.
Оператор фиксированной связи «Укртелеком» возобновил деятельность в ряде освобожденных от врага населенных пунктов Херсонской области, передает Интерфакс-Украина .
Специалисты провайдера приступили к ремонтно-восстановительным работам, поскольку значительная часть инфраструктуры была уничтожена или повреждена.
Пока такие работы уже продолжаются на 30% деоккупированной территории области, где развернута сеть Укртелекома.
В компании подчеркнули, что предоставление телекоммуникационных услуг зависит от наличия устойчивого электроснабжения.
Напомним, в уволенных населенных пунктах Херсонской области могут возобновить электроснабжение уже на этой неделе, сообщил заместитель председателя ОП Кирилло Тимошенко.