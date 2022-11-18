В уволенных населенных пунктах Херсонской области могут возобновить электроснабжение уже на этой неделе.

Об этом сообщает заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко в Telegram.

— Уже скоординирована работа по возобновлению электроснабжения. Наша амбициозная цель, чтобы свет появился уже на этой неделе, – написал Кирилл Тимошенко.

По его словам, другие области формируют бригады людей с командировочной техникой в Херсонскую область для восстановления всей инфраструктуры - энергетической, газовой, водной, дорожной и т.д.

- В ближайшее время посетить Херсонщину должны председатели ОВА всех областей, - анонсировал Кирилл Тимошенко.

Напомним, перед тем как отступить с правобережья Днепра оккупанты повредили высоковольтную ЛЭП, из-за чего Херсон и ряд населенных пунктов Херсонской области остались без воды и света.

Напомним, что по данным британской разведки, Россия может пытаться передислоцировать часть сил, выведенных из Херсона, для усиления наступательных операций вблизи Бахмута.