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В уволенных населенных пунктах Херсонской области могут возобновить электроснабжение уже на этой неделе.
Об этом сообщает заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко в Telegram.
— Уже скоординирована работа по возобновлению электроснабжения. Наша амбициозная цель, чтобы свет появился уже на этой неделе, – написал Кирилл Тимошенко.
По его словам, другие области формируют бригады людей с командировочной техникой в Херсонскую область для восстановления всей инфраструктуры - энергетической, газовой, водной, дорожной и т.д.
- В ближайшее время посетить Херсонщину должны председатели ОВА всех областей, - анонсировал Кирилл Тимошенко.
Напомним, перед тем как отступить с правобережья Днепра оккупанты повредили высоковольтную ЛЭП, из-за чего Херсон и ряд населенных пунктов Херсонской области остались без воды и света.
Напомним, что по данным британской разведки, Россия может пытаться передислоцировать часть сил, выведенных из Херсона, для усиления наступательных операций вблизи Бахмута.
В уволенных населенных пунктах Херсонской области могут возобновить электроснабжение уже на этой неделе.
Об этом сообщает заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко в Telegram.
— Уже скоординирована работа по возобновлению электроснабжения. Наша амбициозная цель, чтобы свет появился уже на этой неделе, – написал Кирилл Тимошенко.
По его словам, другие области формируют бригады людей с командировочной техникой в Херсонскую область для восстановления всей инфраструктуры - энергетической, газовой, водной, дорожной и т.д.
- В ближайшее время посетить Херсонщину должны председатели ОВА всех областей, - анонсировал Кирилл Тимошенко.
Напомним, перед тем как отступить с правобережья Днепра оккупанты повредили высоковольтную ЛЭП, из-за чего Херсон и ряд населенных пунктов Херсонской области остались без воды и света.
Напомним, что по данным британской разведки, Россия может пытаться передислоцировать часть сил, выведенных из Херсона, для усиления наступательных операций вблизи Бахмута.