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По данным британской разведки, Россия может пытаться передислоцировать часть сил, выведенных из Херсона, для усиления наступательных операций вблизи Бахмута.
Об этом говорится в сводке, опубликованном Министерством обороны Великобритании, передает Укринформ.
Как отмечается, после отвода своих сил с западного берега реки Днепр россияне отдают приоритет переоборудованию, реорганизации и подготовке обороны на большинстве участков в Украине.
В частности, подразделения РФ обустроили новые траншейные системы у границы с Крымом, а также у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями. Некоторые из этих мест на расстоянии до 60 км от линии фронта, что свидетельствует о том, что российские силы готовятся к дальнейшим крупным украинским прорывам.
«По всей вероятности, Россия попытается со временем передислоцировать часть сил, выведенных из Херсона, для усиления и расширения своих наступательных операций вблизи города Бахмут Донецкой области», — говорится в сводке.
Ранее сообщалось, что воины ВСУ вышли на побережье реки Днепр и имеют возможность контролировать приближенную территорию к полуострову.
По данным британской разведки, Россия может пытаться передислоцировать часть сил, выведенных из Херсона, для усиления наступательных операций вблизи Бахмута.
Об этом говорится в сводке, опубликованном Министерством обороны Великобритании, передает Укринформ.
Как отмечается, после отвода своих сил с западного берега реки Днепр россияне отдают приоритет переоборудованию, реорганизации и подготовке обороны на большинстве участков в Украине.
В частности, подразделения РФ обустроили новые траншейные системы у границы с Крымом, а также у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями. Некоторые из этих мест на расстоянии до 60 км от линии фронта, что свидетельствует о том, что российские силы готовятся к дальнейшим крупным украинским прорывам.
«По всей вероятности, Россия попытается со временем передислоцировать часть сил, выведенных из Херсона, для усиления и расширения своих наступательных операций вблизи города Бахмут Донецкой области», — говорится в сводке.
Ранее сообщалось, что воины ВСУ вышли на побережье реки Днепр и имеют возможность контролировать приближенную территорию к полуострову.