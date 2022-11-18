По данным британской разведки, Россия может пытаться передислоцировать часть сил, выведенных из Херсона, для усиления наступательных операций вблизи Бахмута.

Об этом говорится в сводке, опубликованном Министерством обороны Великобритании, передает Укринформ.

Как отмечается, после отвода своих сил с западного берега реки Днепр россияне отдают приоритет переоборудованию, реорганизации и подготовке обороны на большинстве участков в Украине.

В частности, подразделения РФ обустроили новые траншейные системы у границы с Крымом, а также у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями. Некоторые из этих мест на расстоянии до 60 км от линии фронта, что свидетельствует о том, что российские силы готовятся к дальнейшим крупным украинским прорывам.

«По всей вероятности, Россия попытается со временем передислоцировать часть сил, выведенных из Херсона, для усиления и расширения своих наступательных операций вблизи города Бахмут Донецкой области», — говорится в сводке.