Воины ВСУ вышли на побережье реки Днепр и имеют возможность контролировать территорию, приближенную к полуострову.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center 17 ноября, пишет Цензор.НЕТ.

— Наши военнослужащие действительно вышли на побережье реки Днепр, что позволяет нам контролировать территорию, приближенную к временно оккупированному полуострову Крым. Воины-артиллеристы и вообще военнослужащие Вооруженных Сил Украины делают все возможное, чтобы поражать противника на максимальной дальности достижения нашего оружия, – отметил он.

По словам Алексея Громова, противник после отступления с правобережной части Херсонской области восстанавливает свои войска и опрокидывает боеспособные подразделения по другим направлениям. Для врага очень важно установить контроль над Донецкой областью.

— Мы не исключаем, что противник может нарастить свои усилия и в Запорожском и Луганском направлении. Если брать его амбициозные планы, он может попытаться проводить наступательные действия с территории Беларуси через Черниговскую и Сумскую области. Но это все – в его планах и уже было в нашей истории. Мы достойно давали отпор. На данный момент противник действительно опрокидывает свои войска на некоторые направления, но и мы принимаем соответствующие меры, – подчеркнул Алексей Громов.

Напомним, после бегства оккупантов с правого берега Херсонской области Россия может перебросить свои войска на Донбасс для установления контроля над Донецкой областью. Не исключены также луганское и запорожское направления.