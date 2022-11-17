После бегства оккупантов с правого берега Херсонской области Россия может перебросить свои войска на Донбасс для установления контроля над Донецкой областью. Не исключены также луганское и запорожское направления.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

— Противник после отступления из правобережной части Херсонской области восстанавливает свои войска, боеспособность и опрокидывает боеспособные подразделения по другим направлениям. Для врага «кричащее» важно – это установление контроля над Донецкой областью, он пытается и сейчас осуществлять свои «мечты», – отметил он.

Алексей Громов уточнил, что не исключено опрокидывание оккупационных войск РФ также на луганское и запорожское направления. Далее противник может снова попытаться наступать из Беларуси.

— Если дальше брать его амбициозные планы, он может также попытаться провести наступательные действия из Беларуси через территорию, например, Черниговской и Сумской областей. Но это все у них в планах, и это уже было в нашей истории, и мы достойно давали отпор, – отметил он.

Он также подчеркнул, что противник действительно опрокидывает свои войска на некоторые направления, но ВСУ также принимает соответствующие меры.

Напомним, что вывод российских войск из Херсона разжигает идеологический раскол между провоенными деятелями и российским диктатором Владимиром Путиным, подрывая доверие сторонников к нему.