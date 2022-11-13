Вывод российских войск из Херсона разжигает идеологический раскол между провоенными деятелями и российским диктатором Владимиром Путиным, подрывая доверие сторонников к нему.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Аналитики указывают, что Александр Дугин, которого называют идеологом русского мира, открыто раскритиковал президента РФ.

— Он заявил, что Путин, как «самодержавец», «должен спасти свою нацию сам, иначе его ждет судьба «короля дождей» (намекнул, что Путин будет убит, сославшись на Золотую ветвь сэра Джеймса Фрейзера, где говорилось о том, что король был убит, потому что не смог доставить дождь среди засухи), – объясняют в отчете ISW.

По словам аналитиков, Александр Дугин в то же время приуменьшил роль других лиц.

— Идеолог русского мира отметил, что командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин не несет ответственности за политическое решение о выходе из Херсона. Дугин подчеркнул, что самодержец не может исправить это отклонение от идеологии одними публичными выступлениями, подчеркнув, что «предел достигнут, — рассказывают в Институте изучения войны.

Также, по данным специалистов, критикуют власти РФ и пропагандисты.

В ISW отмечают, что российские пропагандисты все чаще требуют Кремля и высшего военного командования бросить все силы на войну против Украины.

Один из них — Владимир Соловьев — призвал к полной мобилизации, а также увольнению некомпетентных чиновников после бегства россиян из Херсона.

— Прямая критика Путина в среде провоенного сообщества почти беспрецедентна, а громкая атака Дугина на Путина может свидетельствовать об изменениях среди российских националистических идеологов, — говорится в публикации.

В Институте изучения войны добавили, что в свою очередь некоторые милблогеры намекнули, что Кремль предал город Херсон, «продав», а другие – что Кремль постоянно сдает свои территории, не спрашивая россиян.

— Они также подвергли сомнению легитимность заявленного 87% уровня поддержки российской аннексии Херсонской области, — подытожили аналитики.

Напомним, после освобождения Херсона от оккупантов украинские военные смогут наносить удары с HIMARS по позициям россиян на подступах к Крыму , считает бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.