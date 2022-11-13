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После освобождения Херсона от оккупантов украинские военные смогут наносить удары с HIMARS по позициям россиян на подступах к Крыму.
Как написал бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в Twitter, это может ослабить оборону российских войск и повлияет на дальнейшую деоккупацию полуострова.
— HIMARS скоро будут стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в пределах досягаемости. Это ослабит российскую оборону, в то время как «левое крыло» контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Потом начинается решающий этап кампании…освобождения Крыма, – написал Бен Ходжес.
Американский генерал также отметил, что важную роль в деоккупации Крыма может сыграть предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS.
Напомним, отступление России из Херсона знаменует очередную стратегическую неудачу Москвы, говорится в заявлении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
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После освобождения Херсона от оккупантов украинские военные смогут наносить удары с HIMARS по позициям россиян на подступах к Крыму.
Как написал бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в Twitter, это может ослабить оборону российских войск и повлияет на дальнейшую деоккупацию полуострова.
— HIMARS скоро будут стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в пределах досягаемости. Это ослабит российскую оборону, в то время как «левое крыло» контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Потом начинается решающий этап кампании…освобождения Крыма, – написал Бен Ходжес.
Американский генерал также отметил, что важную роль в деоккупации Крыма может сыграть предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS.
Напомним, отступление России из Херсона знаменует очередную стратегическую неудачу Москвы, говорится в заявлении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.