После освобождения Херсона от оккупантов украинские военные смогут наносить удары с HIMARS по позициям россиян на подступах к Крыму.

Как написал бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в Twitter, это может ослабить оборону российских войск и повлияет на дальнейшую деоккупацию полуострова.

— HIMARS скоро будут стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в пределах досягаемости. Это ослабит российскую оборону, в то время как «левое крыло» контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Потом начинается решающий этап кампании…освобождения Крыма, – написал Бен Ходжес.

Американский генерал также отметил, что важную роль в деоккупации Крыма может сыграть предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Напомним, отступление России из Херсона знаменует очередную стратегическую неудачу Москвы, говорится в заявлении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.