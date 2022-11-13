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Отступление России из Херсона знаменует очередную стратегическую неудачу Москвы.
Об этом говорится в заявлении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, пишет Европейская правда.
— В феврале Россия не смогла взять ни одну из своих основных целей, кроме Херсона. Теперь, когда он также сдан, простые жители России должны задать себе вопрос: «Зачем все это было нужно?, - говорится в заявлении.
Министр добавил, что российская армия понесла огромные потери вследствие своего незаконного вторжения и добилась лишь международной изоляции и унижения.
— Украина будет продолжать давление. Великобритания и международное сообщество будут продолжать поддерживать ее, и хотя вывод войск приветствуется, никто не собирается недооценивать сохраняющуюся угрозу со стороны Российской Федерации, - заявил Уоллес.
Ранее британская разведка сообщила, что отступление российских войск из Херсона является публичным признанием трудностей, с которыми они столкнулись на западном берегу Днепра.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу сообщил, что первые воинские части зашли в Херсон после решения России вывести свои силы с правого берега Днепра.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Отступление России из Херсона знаменует очередную стратегическую неудачу Москвы.
Об этом говорится в заявлении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, пишет Европейская правда.
— В феврале Россия не смогла взять ни одну из своих основных целей, кроме Херсона. Теперь, когда он также сдан, простые жители России должны задать себе вопрос: «Зачем все это было нужно?, - говорится в заявлении.
Министр добавил, что российская армия понесла огромные потери вследствие своего незаконного вторжения и добилась лишь международной изоляции и унижения.
— Украина будет продолжать давление. Великобритания и международное сообщество будут продолжать поддерживать ее, и хотя вывод войск приветствуется, никто не собирается недооценивать сохраняющуюся угрозу со стороны Российской Федерации, - заявил Уоллес.
Ранее британская разведка сообщила, что отступление российских войск из Херсона является публичным признанием трудностей, с которыми они столкнулись на западном берегу Днепра.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу сообщил, что первые воинские части зашли в Херсон после решения России вывести свои силы с правого берега Днепра.