|Швидкість вітру:
|6.3 м/с
|Схід сонця:
|07:00
|Захід сонця:
|16:14
|Температура завтра:
|+11 C°
|Швидкість вітру:
|4.3 м/с
|Схід сонця:
|07:17
|Захід сонця
|16:08
|Температура завтра:
|-1 C°
Утром 19 ноября в Николаев прибыл первый поезд, следующий в Херсон после освобождения города.
Об этом сообщает корреспондент «НикВести».
Николаевский железнодорожный вокзал встречает гостей заросшим бурьянами перроном, выбитыми окнами и лампами.
Вокзал был обстрелян российскими войсками еще в первые дни широкомасштабной войны, однако почти за 9 месяцев в порядок его так и не привели.
Напомним, 15 ноября впервые с 24 февраля к железнодорожному вокзалу в Николаеве прибыл поезд № 122/121 Киев - Николаев.
Утром 19 ноября в Николаев прибыл первый поезд, следующий в Херсон после освобождения города.
Об этом сообщает корреспондент «НикВести».
Николаевский железнодорожный вокзал встречает гостей заросшим бурьянами перроном, выбитыми окнами и лампами.
Вокзал был обстрелян российскими войсками еще в первые дни широкомасштабной войны, однако почти за 9 месяцев в порядок его так и не привели.
Напомним, 15 ноября впервые с 24 февраля к железнодорожному вокзалу в Николаеве прибыл поезд № 122/121 Киев - Николаев.