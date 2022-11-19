Утром 19 ноября в Николаев прибыл первый поезд, следующий в Херсон после освобождения города.

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

Николаевский железнодорожный вокзал встречает гостей заросшим бурьянами перроном, выбитыми окнами и лампами.

Вокзал был обстрелян российскими войсками еще в первые дни широкомасштабной войны, однако почти за 9 месяцев в порядок его так и не привели.