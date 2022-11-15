15 ноября к железнодорожному вокзалу в Николаеве прибыл поезд № 122/121 Киев - Николаев.

Это первый пассажирский поезд на вокзале с 24 февраля, сообщают с места происшествия корреспонденты Суспільного.

Этим поездом Укрзалізниця возобновила железнодорожное сообщение с Николаевом. По словам начальника пассажирского поезда Богдана Стадника, всего было ориентировочно 50 пассажиров.

— Были проданы девять плацкартных и семь купейных билетов. Также ехали железнодорожники, иностранные журналисты и организованные группы волонтеров – «Врачи без границ» и «World Central Kitchen», – рассказал Богдан Стадник.

Прибывшая в город поездом волонтер Екатерина говорит, что возобновление движения поездов в Николаеве — это символ победы.

— Я невероятно счастлива, что стала первой пассажиркой этого поезда, потому что это маленький символ нашей победы. Это значит, что наши ВСУ делают успехи и мы уже можем приехать сюда на поезде, — сказала Екатерина.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» впервые с начала полномасштабного вторжения возобновила пассажирское железнодорожное сообщение с Николаевом. В последний раз пассажирский поезд дальнего сообщения приезжал в город накануне полномасштабного вторжения. Возобновление пассажирского сообщения стало возможным после деоккупации Херсона.