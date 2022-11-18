«Укрзалізниця» впервые с начала полномасштабной войны запускает поезд в Херсон. Первая отправка запланирована на сегодня, 18 ноября из Киева.

Об этом сообщает советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в Facebook.

«Укрзалізниця» запускает поезд из Киева в Херсон. Первый рейс уже сегодня в 22.14 из столицы, а завтра ориентировочно в 09.00 в Херсоне. Им поедут около 200 пассажиров, купивших «билет к победе», вагоны же расписали украинские художники», — написал он.

При этом он обратил внимание, что поезда будут отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона — по нечетным.

Напомним, 15 ноября впервые с 24 февраля к железнодорожному вокзалу в Николаеве прибыл поезд № 122/121 Киев - Николаев.