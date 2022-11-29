Постоянные представители государств-членов Европейского Союза в понедельник снова не смогли согласовать ограничение цены на российскую нефть, которое должно вступить в силу с 5 декабря.

Как передает Европейская правда, об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикардж Джозвяк.

— Договоренности по предельной цене на российскую нефть среди послов ЕС сегодня нет. Последнее число – 62 доллара за баррель. Переговоры продолжатся на этой неделе, – написал Рикардж Джозвяк в Twitter.

В июне лидеры «Группы семи» договорились о принципе ограничения цен на российскую нефть, но с тех пор продолжались переговоры о деталях внедрения такой схемы. В октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций Европейского Союза.

Ограничения будут касаться российских нефти и поставляемых морским транспортом нефтепродуктов. Если нефть будут закупаться по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено.

С прошлой недели представители членов ЕС ведут пока безуспешные переговоры о согласовании предельной цены. Камнем преткновения стала сама цена.

Такие страны, как Польша, возражали против предложения установить лимит в 65 долларов за баррель, говоря, что это не лишит Россию сверхдоходов. Другие страны, как Греция, не хотят опускаться ниже этого уровня, так как зависят от транзита нефти из РФ.

Между тем по состоянию на понедельник цена российской нефти уже упала ниже предложенного в ЕС лимита.