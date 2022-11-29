Союзники по НАТО пообещали помочь Украине отремонтировать энергетическую инфраструктуру, поврежденную российскими ударами, после того как Украина призвала своих западных партнеров предоставить ей специальное оборудование для восстановления электросети.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО 29 ноября в Бухаресте союзники по Альянсу пообещали «в дальнейшем усилить» поддержку Украины, в частности предоставить оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры страны.

В заявлении министры также осудили «постоянные и беззастенчивые нападения» России, которые «лишают миллионы украинцев основных человеческих услуг».

Россия атакует украинскую энергетическую инфраструктуру с октября, что Киев и его союзники считают умышленной кампанией с целью нанести ущерб гражданскому населению.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обстрел энергетической инфраструктуры означает, что Россия использует холодную погоду как «оружие».

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине необходимо оборудование, чтобы возобновить подачу электроэнергии гражданам, оставшимся в холоде и темноте из-за перебоев, вызванных повреждениями.

«Если у нас будут трансформаторы и генераторы, мы сможем восстановить наши энергетические потребности, – сказал Кулеба, выступая перед журналистами в Бухаресте на полях заседания НАТО. – Если у нас будут системы противовоздушной обороны, то мы сможем оградиться от последующих ракетных ударов России. Одним словом: «Патриоты» и трансформаторы – это то, что больше всего нужно Украине».

США 29 ноября заявили, что выделят 53 миллиона долларов в поддержку закупки электросетевого оборудования, которое будет доставлено «в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму».

Россия нанесла очередной массированный ракетный удар 23 ноября по Киеву и другим украинским населенным пунктам. По данным властей, из-за атаки на Киев погибли три человека, среди них – 17-летняя девушка. Пострадали еще 11 человек.

По данным полиции, в общей сложности погибли шесть человек, еще 36 ранены.

В Министерстве энергетики сообщили, что российский ракетный обстрел 23 ноября привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. В результате было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей территории Украины.