Военные и николаевские волонтеры получили награды от Минобороны – в среду, 30 ноября, с рабочим визитом в Николаевскую область приехал министр обороны Украины Алексей Резников.
Об этом сообщает пресс- служба Николаевской ОВА.
В рамках поездки, накануне Дня Вооруженных Сил Украины и Международного дня волонтеров Алексей Резников вручил награды и ценные подарки николаевским волонтерам и военнослужащим.
— Для меня честь сегодня стоять перед вами. Хочу лично поблагодарить военных за работу, за успешное отстаивание территориальной целостности нашего государства. Также отдельно хочу поблагодарить волонтеров, которые постоянно помогают нашим бойцам и людям, которые в этом нуждаются, за неравнодушие и смелость. Вместе к Победе!, - обратился к собравшимся Алексей Резников.
Напомним, еще 50 защитников Украины вернулись домой из российских застенков, среди которых 6 морпехов 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Военные и николаевские волонтеры получили награды от Минобороны – в среду, 30 ноября, с рабочим визитом в Николаевскую область приехал министр обороны Украины Алексей Резников.
Об этом сообщает пресс- служба Николаевской ОВА.
В рамках поездки, накануне Дня Вооруженных Сил Украины и Международного дня волонтеров Алексей Резников вручил награды и ценные подарки николаевским волонтерам и военнослужащим.
— Для меня честь сегодня стоять перед вами. Хочу лично поблагодарить военных за работу, за успешное отстаивание территориальной целостности нашего государства. Также отдельно хочу поблагодарить волонтеров, которые постоянно помогают нашим бойцам и людям, которые в этом нуждаются, за неравнодушие и смелость. Вместе к Победе!, - обратился к собравшимся Алексей Резников.
Напомним, еще 50 защитников Украины вернулись домой из российских застенков, среди которых 6 морпехов 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.