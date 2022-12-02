Военные и николаевские волонтеры получили награды от Минобороны – в среду, 30 ноября, с рабочим визитом в Николаевскую область приехал министр обороны Украины Алексей Резников.

Об этом сообщает пресс- служба Николаевской ОВА.

В рамках поездки, накануне Дня Вооруженных Сил Украины и Международного дня волонтеров Алексей Резников вручил награды и ценные подарки николаевским волонтерам и военнослужащим.

— Для меня честь сегодня стоять перед вами. Хочу лично поблагодарить военных за работу, за успешное отстаивание территориальной целостности нашего государства. Также отдельно хочу поблагодарить волонтеров, которые постоянно помогают нашим бойцам и людям, которые в этом нуждаются, за неравнодушие и смелость. Вместе к Победе!, - обратился к собравшимся Алексей Резников.