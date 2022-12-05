Способность Украины сохранять военную инициативу зависит от продолжения контрнаступательных операций украинских войск зимой. Вооруженные силы Украины, вероятно, готовятся воспользоваться зимними погодными условиями.
Об этом заявили в американском Институте изучения войны (ISW) 4 декабря.
Там отметили, что погодные условия зимой предположительно будут диктовать временные рамки, в которые Украина сможет вести маневровую войну и продолжать ряд оперативных успехов с минимальными паузами.
— Зима обычно является лучшим временем для механизированных боевых действий, тогда как весна — нет. Таяние снега будет наполнять реки, а поля превратятся в грязь. Украинские силы, вероятно, готовятся воспользоваться мерзлой местностью, чтобы передвигаться легче, чем они могли бы в осенние месяцы, говорят аналитики.
Другие выводы ISW по поводу российско-украинской войны по состоянию на 4 декабря:
Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что общий темп военных операций на востоке Украины, вероятно, вырастет в ближайшие недели.
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Способность Украины сохранять военную инициативу зависит от продолжения контрнаступательных операций украинских войск зимой. Вооруженные силы Украины, вероятно, готовятся воспользоваться зимними погодными условиями.
Об этом заявили в американском Институте изучения войны (ISW) 4 декабря.
Там отметили, что погодные условия зимой предположительно будут диктовать временные рамки, в которые Украина сможет вести маневровую войну и продолжать ряд оперативных успехов с минимальными паузами.
— Зима обычно является лучшим временем для механизированных боевых действий, тогда как весна — нет. Таяние снега будет наполнять реки, а поля превратятся в грязь. Украинские силы, вероятно, готовятся воспользоваться мерзлой местностью, чтобы передвигаться легче, чем они могли бы в осенние месяцы, говорят аналитики.
Другие выводы ISW по поводу российско-украинской войны по состоянию на 4 декабря:
Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что общий темп военных операций на востоке Украины, вероятно, вырастет в ближайшие недели.