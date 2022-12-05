Способность Украины сохранять военную инициативу зависит от продолжения контрнаступательных операций украинских войск зимой. Вооруженные силы Украины, вероятно, готовятся воспользоваться зимними погодными условиями.

Об этом заявили в американском Институте изучения войны (ISW) 4 декабря.

Там отметили, что погодные условия зимой предположительно будут диктовать временные рамки, в которые Украина сможет вести маневровую войну и продолжать ряд оперативных успехов с минимальными паузами.

— Зима обычно является лучшим временем для механизированных боевых действий, тогда как весна — нет. Таяние снега будет наполнять реки, а поля превратятся в грязь. Украинские силы, вероятно, готовятся воспользоваться мерзлой местностью, чтобы передвигаться легче, чем они могли бы в осенние месяцы, говорят аналитики.

Другие выводы ISW по поводу российско-украинской войны по состоянию на 4 декабря:

украинские чиновники отметили, что ВСУ будут продолжать контрнаступательные операции в течение предстоящей зимы;

российские источники сообщали, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по направлениям населенных пунктов Кременная и Сватово;

русские войска продолжали вести наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки;

российские войска, вероятно, публично казнили жителей оккупированной Луганской области по обвинениям в партизанской деятельности.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что общий темп военных операций на востоке Украины, вероятно, вырастет в ближайшие недели.