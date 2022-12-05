Британская газета Financial Times признала президента Украины Владимира Зеленского «Человеком года».

Его считают «воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии».

В своей статье FT сравнивает Владимира Зеленского с премьер-министром Британии Уинстоном Черчиллем, выступавшим по радио, чтобы сплотить страну во время блицкрига: президент Украины также использует социальные сети для неустанной кампании за военную и финансовую поддержку Украины.

— Кстати, он стал флагоносцем либеральной демократии в более широкой глобальной борьбе с авторитаризмом, которая может определить ход XXI века, – отмечает издание.

В интервью FT Владимир Зеленский сказал, что остался в Киеве в первые дни вторжения, потому что не мог и не хотел «подводить людей».

— Я более ответственный, чем смелый. Я просто ненавижу подводить людей, – отметил он.

Журналисты считают, что решение президента остаться в столице вместо того, чтобы принять предложение США об эвакуации, «стало одним из важнейших моментов в войне, побуждая украинскую армию и ее народ к сопротивлению. Это стало неожиданностью для украинцев и западных союзников, у которых были низкие ожидания от политического руководства страны».

Напомним, в Вашингтоне прошла церемония награждения лауреатов премии Human Rights Award, во время которой Первая леди Елена Зеленская получила награду для всего народа Украины.