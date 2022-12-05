На возобновление производства электроэнергии после ракетных ударов по энергетике Украины, которые Россия нанесла 5 декабря, потребуется несколько дней, после чего энергетическая система станет стабилизироваться.

Об этом глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий сказал в эфире национального телемарафона вечером 5 декабря, передает УП.

После того, как 5 декабря было выпущено более 70 ракет и около 10 из них долетели, по словам Кудрицкого, были нанесены значительные повреждения как электростанциям, так и подстанциям Укрэнерго – но ситуация контролируемая.

— Есть определенные ограничения аварийные энергоснабжения… Дефицит в энергосистеме будет сегодня-завтра (в понедельник-вторник – прим.), пока некоторые энергоблоки, аварийно отключившиеся сегодня во время атаки, будут набирать мощность. День-два нужно на возобновление производства электроэнергии в системе – после этого ожидаем, что ситуация стабилизируется. Это будет вся Украина (с аварийными отключениями – прим.). У нас есть регионы, которые пострадали больше других – в частности, Одесская область. Сейчас мы подаем напряжение туда по резервным схемам питания, чтобы заживить, прежде всего, критическую инфраструктуру города и, по крайней мере, частично подать электроэнергию гражданам. Думаю, что эту ситуацию мы также разрешим в ближайшие пару дней. И по другим областям, где были аварийные отключения энергопотребителей, сейчас возобновляется энергоснабжение постепенно. Этот процесс будет длиться сегодняшний вечер и ночь. Параллельно наши ремонтники будут работать над восстановлением энергосистемы: подстанций и линий электропередач, – сказал Владимир Кудрицкий.

Аварийные отключения были применены по всей стране, чтобы не разбалансировать систему – сейчас их постепенно заменяют лимиты потребления для каждой области.

Во вторник 6 декабря эти лимиты будут подобны тем, что были 3-4 дня назад, сказал Кудрицкий.

Глава Укрэнерго считает, что россияне намеренно выбрали для атаки время пиковых морозов, чтобы «выключить украинскую энергосистему» именно во время похолодания и нанести максимальные страдания украинцам.