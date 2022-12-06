В Харьковской области сокращается продолжительность комендантского часа. Теперь она будет действовать с 23:00 до 05:00 утра.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, такое решение было принято в ответ на многочисленные обращения представителей бизнеса, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность, работников транспортной сферы и т.п.

«Благодаря нашим ВСУ, отогнавшим врага, в город Харьков и общины области постепенно возвращаются местные жители, даже несмотря на то, что нас ждет очень сложная зима. Соответственно, растет необходимость в более продолжительной работе продуктовых сетей, сферы обслуживания. Так что реагируем на потребность», — написал Олег Синегубов.

Он отметил, что в настоящее время ситуация безопасности позволяет пойти на уменьшение продолжительности комендантского часа. Это решение было согласовано с военным руководством.

Отметим, что с 25 августа в Харьковской области комендантский час начинался в 22:00 и длился до 6:00 на следующий день.

Во время комендантского часа запрещается находиться без выданных пропусков в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или на транспорте.