Две крупные оборонные компании Lockheed Martin и Rafael подписали соглашение о совместной разработке системы высокоэнергетического оружия.

Соглашение включает в себя разработку, тестирование и производство системы в США и Израиле, передает НВ.

Будущее оружие будет основано на системе лазерной защиты Iron Beam, разработанной Rafael и министерством обороны Израиля, говорится в совместном заявлении.

Обладая высокой мощностью 100 кВт, Iron Beam призван стать оперативной наземной системой противовоздушной обороны от ракет, минометов, беспилотников и других угроз.

В США занимаются созданием высокоэнергетического оружия.

В 2010 году Kratos Defense & Security Solutions при поддержке Центра надводной войны ( Naval Surface Warfare Center, NSWC) заключила контракт стоимостью 11 миллионов долларов на разработку LaWS в рамках программы развития альтернативных видов оружия Directed Energy and Electric Weapon Systems ( DE&EWS) для американского военно-морского флота. В 2012 году на испытаниях NSWC установка LaWS успешно поразила беспилотный летающий аппарат-мишень.

В июле 2017 года канал CNN сообщил о новых успешных испытаниях системы в Персидском заливе.

Американская компания Raytheon 13 августа 2014 заключила контракт $11 миллионов на разработку мобильной тактической лазерной системы оружия на основе LaWS. Система будет совмещена с компактным радаром для обнаружения и сопровождения множества воздушных целей. Предполагается использование лазерной установки с минимальной выходной мощностью 25 кВт, использующей технологию плоского волновода ( planar waveguide, PWG), которой будет достаточно для того, чтобы сбить небольшой самолет. В то же время, она будет достаточно легкой для перевозки на мобильном транспортном средстве.