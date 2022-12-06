30 граждан Украины, Испании, Германии и Марокко были арестованы за торговлю марихуаной, которую пытались выдать за гуманитарную помощь Украине.

Об этом сообщили в полиции Испании, передает BBC.

Группа украинцев собирала каннабис и хранила его в квартире в Михасе, недалеко от Малаги.

Наркотики были упакованы в вакуумные пакеты и помещены в картонные коробки на фургонах, зарегистрированных в Украине, которые отправились в путь «как колонна солидарности, чтобы не попасть под надзор полиции и пограничного контроля», говорится в заявлении.

Во время рейдов в провинции Малага и в южных городах Гранада, Кордова и Севилья полиция изъяла около 800 000 евро, шесть пистолетов и 2500 растений каннабиса.

Напомним, житель Ровенской области организовал масштабную схему по продаже гуманитарной помощи . Мошеннику уже объявили подозрение.