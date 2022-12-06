По данным Воздушных сил, России может потребоваться несколько дней для подготовки нового массированного ракетного удара по Украине.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, подготовка состоит из программирования маршрута ракет и сбора разведданных разного характера. Также РФ учитывает размещение зенитно-ракетных комплексов, рассчитывая « слабые места» в украинском ПВО.

Игнат отметил, что ракетный удар 5 декабря спланировал заранее и не являлся ответом на «хлопок» на военных аэродромах Энгельс и Дягилево.

— Понятно, что это не было спонтанное решение после какого-нибудь «хлопка», это готовилось заранее, — сказал он.

Ранее Игнат заявлял, что РФ может повторно нанести ракетный удар по Украине во вторник, 6 декабря.