Пока что в Эстонии не было новой волны украинских беженцев, но страна будет не в состоянии помогать новоприбывшим на том же уровне, что и раньше, поскольку больше нет жилья и работы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в интервью Radio 4 заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

— Если посмотреть, как Россия бомбит гражданскую инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру и пытается сделать жизнь в Украине абсолютно невозможной, все склоняются к тому, что будет следующая волна беженцев. Интересно, что до настоящего времени такого не произошло, мы не видим в цифрах, что идет новая волна, — отметила Кая Каллас.

По ее словам, Эстония больше не может помогать беженцам из Украины на прежнем уровне, однако Финляндия заявляла, что может принимать больше.

– Я не представляю, что мы можем сказать беженцам на границе: возвращайтесь назад. Мы можем сказать: мы не можем помочь вам на таком уровне, как помогали раньше, а, например, Финляндия может помочь лучше. Важно то, что мы направляем помощь Украине, чтобы помочь людям в Украине, чтобы восстановить энергетическую инфраструктуру, создать там возможности для жизни, чтобы люди не должны выезжать оттуда. Все это мы, естественно, делаем. Естественно, что у всего есть пределы, и если мы просто не в состоянии будем принимать людей, поскольку у нас здесь нет больше жилья и работы, тогда другие могут сделать больше, — сказала премьер Эстонии.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что странам, принимающим украинских беженцев, таким как Германия и Польша, придется приспосабливаться к тому, что украинцы останутся в стране на долгие годы после окончания войны.