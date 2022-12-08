Жители Грузии в рамках инициативы «Делись светом» за восемь дней собрали деньги на покупку 200 генераторов для украинцев.

Об этом сообщают Новости Грузии .

К инициативе присоединились уже 1176 жителей Грузии. Сбор продлится до 12 декабря, а доставить генераторы в Украину должны до 24 декабря.

На всех генераторах будут наклейки с именами людей, которые помогли приобрести их.

Напомним, Канада выделила для Украины 10 миллионов долларов . Эти деньги пойдут на закупку генераторов для критической инфраструктуры.