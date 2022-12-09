США и Россия проводят переговоры в турецком Стамбуле на уровне директоров профильных департаментов. Обсуждаются «раздражители» в двусторонних отношениях.

Об этом сообщают российские СМИ.

— Да, действительно сегодня в Стамбуле проводится встреча на уровне директоров профильных департаментов. Это, в принципе, периодически проводимая мера для обсуждения так называемых раздражителей в двусторонних отношениях. После некоторой паузы, мы возобновили контакт с американцами в очном режиме на эту тему. Отсылка к «раздражителям» означает, что там обсуждается техника того, как функционируют диппредставительства США в РФ и РФ в США, — рассказал российским СМИ заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что эта встреча не является политическим сигналом к возобновлению диалога с американскими коллегами по большим вопросам.

— Это не политический сигнал о том, что мы возобновляем разговор с США по большим вопросам. Это такой простой рабочий момент, — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

Также представитель пресс-службы американского Госдепартамента подтвердил, что в Стамбуле обсуждается узкий круг двусторонних вопросов.