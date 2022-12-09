США и Россия проводят переговоры в турецком Стамбуле на уровне директоров профильных департаментов. Обсуждаются «раздражители» в двусторонних отношениях.
Об этом сообщают российские СМИ.
— Да, действительно сегодня в Стамбуле проводится встреча на уровне директоров профильных департаментов. Это, в принципе, периодически проводимая мера для обсуждения так называемых раздражителей в двусторонних отношениях. После некоторой паузы, мы возобновили контакт с американцами в очном режиме на эту тему. Отсылка к «раздражителям» означает, что там обсуждается техника того, как функционируют диппредставительства США в РФ и РФ в США, — рассказал российским СМИ заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что эта встреча не является политическим сигналом к возобновлению диалога с американскими коллегами по большим вопросам.
— Это не политический сигнал о том, что мы возобновляем разговор с США по большим вопросам. Это такой простой рабочий момент, — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
Также представитель пресс-службы американского Госдепартамента подтвердил, что в Стамбуле обсуждается узкий круг двусторонних вопросов.
— Мы можем подтвердить, что представитель Госдепартамента высокого ранга находится в Стамбуле для проведения встреч с российскими коллегами по узкому кругу двусторонних вопросов. Как правило, мы не комментируем частные дипломатические переговоры, отметил дипломат, отказавшись назвать обсуждаемые темы.
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США и Россия проводят переговоры в турецком Стамбуле на уровне директоров профильных департаментов. Обсуждаются «раздражители» в двусторонних отношениях.
Об этом сообщают российские СМИ.
— Да, действительно сегодня в Стамбуле проводится встреча на уровне директоров профильных департаментов. Это, в принципе, периодически проводимая мера для обсуждения так называемых раздражителей в двусторонних отношениях. После некоторой паузы, мы возобновили контакт с американцами в очном режиме на эту тему. Отсылка к «раздражителям» означает, что там обсуждается техника того, как функционируют диппредставительства США в РФ и РФ в США, — рассказал российским СМИ заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что эта встреча не является политическим сигналом к возобновлению диалога с американскими коллегами по большим вопросам.
— Это не политический сигнал о том, что мы возобновляем разговор с США по большим вопросам. Это такой простой рабочий момент, — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
Также представитель пресс-службы американского Госдепартамента подтвердил, что в Стамбуле обсуждается узкий круг двусторонних вопросов.
— Мы можем подтвердить, что представитель Госдепартамента высокого ранга находится в Стамбуле для проведения встреч с российскими коллегами по узкому кругу двусторонних вопросов. Как правило, мы не комментируем частные дипломатические переговоры, отметил дипломат, отказавшись назвать обсуждаемые темы.