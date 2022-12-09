Пентагон опубликовал официальный релиз с перечнем ранее анонсированного пакета военной помощи для Украины на 275 миллионов долларов, передает ЛИГА.Новости.
Отмечается, что это уже 27-е изъятие военных ресурсов для Украины из запасов Пентагона с августа 2021 года и что пакет «предоставит Украине новые возможности для усиления ПВО вдобавок к критически важному оборудованию, которое Украина так эффективно использует для самообороны на поле боя».
В пакет помощи входят:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 80 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- средства противодействия беспилотникам;
- средства ПВО;
- высокомобильные многоцелевые колесные транспортеры (HMMWV), машины скорой помощи и медицинское оборудование;
- около 150 генераторов;
- полевое оборудование.
В релизе говорится, что по инициативе администрации президента Джо Байдена США выделили Украине военную помощь в общей сложности на сумму $20 млрд, с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля – на сумму свыше $19,3 млрд.
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Пентагон опубликовал официальный релиз с перечнем ранее анонсированного пакета военной помощи для Украины на 275 миллионов долларов, передает ЛИГА.Новости.
Отмечается, что это уже 27-е изъятие военных ресурсов для Украины из запасов Пентагона с августа 2021 года и что пакет «предоставит Украине новые возможности для усиления ПВО вдобавок к критически важному оборудованию, которое Украина так эффективно использует для самообороны на поле боя».
В пакет помощи входят:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 80 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- средства противодействия беспилотникам;
- средства ПВО;
- высокомобильные многоцелевые колесные транспортеры (HMMWV), машины скорой помощи и медицинское оборудование;
- около 150 генераторов;
- полевое оборудование.
В релизе говорится, что по инициативе администрации президента Джо Байдена США выделили Украине военную помощь в общей сложности на сумму $20 млрд, с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля – на сумму свыше $19,3 млрд.