Пентагон опубликовал официальный релиз с перечнем ранее анонсированного пакета военной помощи для Украины на 275 миллионов долларов, передает ЛИГА.Новости.

Отмечается, что это уже 27-е изъятие военных ресурсов для Украины из запасов Пентагона с августа 2021 года и что пакет «предоставит Украине новые возможности для усиления ПВО вдобавок к критически важному оборудованию, которое Украина так эффективно использует для самообороны на поле боя».

В пакет помощи входят:

- дополнительные боеприпасы для HIMARS;

- 80 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

- средства противодействия беспилотникам;

- средства ПВО;

- высокомобильные многоцелевые колесные транспортеры (HMMWV), машины скорой помощи и медицинское оборудование;

- около 150 генераторов;

- полевое оборудование.

В релизе говорится, что по инициативе администрации президента Джо Байдена США выделили Украине военную помощь в общей сложности на сумму $20 млрд, с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля – на сумму свыше $19,3 млрд.