США в Международный день борьбы с коррупцией в пятницу, 9 декабря, ввели санкции против главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и двух ближайших членов его семьи. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США, передает НВ.

По данным Госдепа, Вовк причастен к «требованию взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы». Против него вводятся финансовые санкции и применяются визовые ограничения.

По данным НАБУ, глава ОАСК Павел Вовк и подконтрольные ему судьи принимали заказные решения в собственных интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов.

Следствие считает, что глава ОАСК возглавил «преступную организацию», целью которой было «захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе». В июне 2022 года обвинительный акт был передан в суд.

В апреле 2021 года президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК, но парламент его до сих пор не принял.