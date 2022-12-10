Украина привлечет кредит в размере 32,5 миллионов евро для компании «Укрэнерго» от государственного банка Германии KfW на восстановление поврежденных Россией подстанций, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Кроме того, по его словам часть кредитных средств Европейского инвестиционного банка предлагают перенаправить на реконструкцию одной из ключевых подстанций Киевщины, для чего одобрили соответствующий проект закона.

— Есть также важная помощь от международных партнеров. Не только правительства, но и бизнес и обычные граждане демонстрируют солидарность с нашей страной. Города Бельгии передали Украине первую партию генераторов в рамках инициативы ЕС Генераторы надежды. Из Франции поступило 100 генераторов. Норвегия снабжает генераторами украинских пограничников. Около 300 генерирующих средств планирует передать Словакия. Согласуется пакет помощи с Японией, куда войдет оборудование для срочных ремонтов энергосистемы и более 240 генераторов, – добавил Шмигаль.

5 декабря войска РФ нанесли очередной массированный удар по Украине. Воздушная тревога продолжалась три часа. Как сообщил Радио Свобода представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, украинские силы противовоздушной обороны сбили над 60 из более 70 ракет, запущенных Россией.

Однако российские ракеты попали в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях. По этой причине в некоторых регионах вынужденно были применены экстренные отключения электричества. Премьер Денис Шмигаль сообщил, что, несмотря на попадание российских ракет 5 декабря, энергетическая система Украины «функционирует и останутся целостной». В компании «Укрэнерго» заявили, что это уже восьмая массированная ракетная атака войск РФ по объектам энергетической инфраструктуры.