Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность тем, что боевые действия в Украине могут стать войной между Россией и НАТО.

Об этом передает Радио Свобода.

- В Украине ужасная война. Это тоже война, которая может стать полномасштабной войной, которая перерастет в великую войну между НАТО и Россией. Мы работаем над этим каждый день, чтобы избежать этого, – сказал он в комментарии норвежской телекомпании NRK.

Столтенберг говорит, что «нет сомнения, что полноценная война возможна», добавив, что важно избежать конфликта, «который привлечет больше стран Европы и станет полноценной войной в Европе».

24 февраля 2022 года Россия атаковала Украину на земле и в воздухе по всей протяженности общей границы. Для вторжения в Киевскую область с намерением захватить столицу была использована территория Беларуси. На юге российская армия, в частности, оккупировала часть Запорожской и Херсонской областей, а на севере районы Сумщины и Черниговщины.

Полномасштабное вторжение президент РФ Владимир Путин называет «специальной операцией». Сначала ее целью определяли «демилитаризацию и денацификацию», затем – «защиту Донбасса». А в сентябре и начале октября Россия предприняла попытку аннексировать частично оккупированные Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области. Украина и Запад заявили, что эти действия незаконны. Генассамблея ООН 12 октября одобрила резолюцию, осуждающую попытку аннексии РФ оккупированных территорий Украины.

Российские власти заявляют, что армия не атакует гражданские объекты. При этом российская авиация, ракетные войска, флот и артиллерия каждый день обстреливают украинские города. Разрушения подвергаются жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

К концу октября Украина оценивала потери России в войне более чем в 70 тысяч погибших военных. В сентябре Россия заявила, что ее потери меньше 6 тысяч погибших. В июне президент Зеленский оценил соотношение потерь Украины и России как один к пяти.

Не преодолев сопротивление ВСУ, уцелевшие российские подразделения в начале апреля вышли из территории Киевской, Черниговской и Сумской областей. А в сентябре армия Украины в результате молниеносного контрнаступления освободили почти всю оккупированную часть Харьковщины.

После освобождения Киевщины от российских войск в городах Буча, Ирпеня, Гостомеля и селах области выявили факты массовых убийств, пыток и изнасилований гражданских, в том числе детей. Украинские власти заявили, что Россия совершает геноцид. Страны Запада принимают участие в подтверждении фактов массовых убийств. РФ отвергает обвинения в военных преступлениях.

Позже факты пыток и убийств украинских граждан начали открываться во всех населенных пунктах, которые были под российской оккупацией. В частности, в Черниговской, Харьковской, Херсонской.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило (верифицировало) 6 557 случаев гибели и 10 074 случая ранения гражданских людей в Украине в результате полномасштабного вторжения России. Таковы данные организации от 24 февраля до 13 ноября. В ООН подчеркивают, что реальное число погибших значительно выше.