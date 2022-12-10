В Одессе, несмотря на отсутствие практически повсеместной электроэнергии, работают котельные, в городе также есть вода, отметил мэр Геннадий Труханов в фейсбуке.

– Очередной удар врага по инфраструктуре. Из-за масштаба разрушений в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры, – рассказал он.

По его словам, несмотря на это, в городе есть водоснабжение и водоотвод. Работают 11 районных котельных и большинство малых.

— Больницы и роддомы обеспечены электроэнергией и водой. Открыты все «Пункты Несокрушимости». Все городские коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Специалисты ДТЭК работают по ликвидации повреждений. Ситуация трудная, но контролируемая, – констатировал мэр.

По данным Минэнерго, после массированных российских обстрелов 5 декабря самой сложной является энергетическая ситуация в Киевской, Винницкой и Одесской областях. В правительстве накануне говорили, что, несмотря на попадание российских ракет, энергетическая система Украины «функционирует и останутся целостной».