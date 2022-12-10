Германия отправит Украине десятки тысяч одеял, ранее выставившихся на аукцион, поскольку те были не нужны немецким военным.

Об этом сообщило издание Welt am Sonntag.

Отмечается, что Украине в качестве зимней помощи отправят 36,4 тысяч шерстяных одеял из запасов Бундесвера.

Одеяла первоначально были переданы Vebeg GmbH, государственной доверительной компании, контролируемой Федеральным министерством финансов, для продажи на аукционе.

В общей сложности 36 400 применяемых одеял из смешанной шерсти, размером два на два метра и желто-оливкового цвета, упакованные в коробки, были готовы к продаже.

Депутат от Свободной демократической партии Маркус Фабер раскритиковал намерение продать одеяла.

- В Украине холодно. Вместо того чтобы продавать одеяла из складов Бундесвера через Vebeg, мы должны сделать их доступными для Украины, - отмечал Маркус Фабер.

После критики запланированного аукциона министр финансов Кристиан Линднер остановил продажу. Министр предложил одеяла украинскому правительству, которое подтвердило острую потребность.

Министерство Линднера готовится транспортировать одеяла, которые сейчас хранятся в центре снабжения Бундесвера в Бланкенбурге.