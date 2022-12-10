Германия отправит Украине десятки тысяч одеял, ранее выставившихся на аукцион, поскольку те были не нужны немецким военным.
Об этом сообщило издание Welt am Sonntag.
Отмечается, что Украине в качестве зимней помощи отправят 36,4 тысяч шерстяных одеял из запасов Бундесвера.
Одеяла первоначально были переданы Vebeg GmbH, государственной доверительной компании, контролируемой Федеральным министерством финансов, для продажи на аукционе.
В общей сложности 36 400 применяемых одеял из смешанной шерсти, размером два на два метра и желто-оливкового цвета, упакованные в коробки, были готовы к продаже.
Депутат от Свободной демократической партии Маркус Фабер раскритиковал намерение продать одеяла.
- В Украине холодно. Вместо того чтобы продавать одеяла из складов Бундесвера через Vebeg, мы должны сделать их доступными для Украины, - отмечал Маркус Фабер.
После критики запланированного аукциона министр финансов Кристиан Линднер остановил продажу. Министр предложил одеяла украинскому правительству, которое подтвердило острую потребность.
Министерство Линднера готовится транспортировать одеяла, которые сейчас хранятся в центре снабжения Бундесвера в Бланкенбурге.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Германия отправит Украине десятки тысяч одеял, ранее выставившихся на аукцион, поскольку те были не нужны немецким военным.
Об этом сообщило издание Welt am Sonntag.
Отмечается, что Украине в качестве зимней помощи отправят 36,4 тысяч шерстяных одеял из запасов Бундесвера.
Одеяла первоначально были переданы Vebeg GmbH, государственной доверительной компании, контролируемой Федеральным министерством финансов, для продажи на аукционе.
В общей сложности 36 400 применяемых одеял из смешанной шерсти, размером два на два метра и желто-оливкового цвета, упакованные в коробки, были готовы к продаже.
Депутат от Свободной демократической партии Маркус Фабер раскритиковал намерение продать одеяла.
- В Украине холодно. Вместо того чтобы продавать одеяла из складов Бундесвера через Vebeg, мы должны сделать их доступными для Украины, - отмечал Маркус Фабер.
После критики запланированного аукциона министр финансов Кристиан Линднер остановил продажу. Министр предложил одеяла украинскому правительству, которое подтвердило острую потребность.
Министерство Линднера готовится транспортировать одеяла, которые сейчас хранятся в центре снабжения Бундесвера в Бланкенбурге.