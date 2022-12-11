Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной Степной бригады нуждаются в двух новых пикапах для подвоза раненых на востоке. Предыдущий автомобиль попал под российский обстрел.

Сумма сбора – 500 тысяч гривен, сообщил «НикВести» николаевский волонтер, организатор сбора Сергей Павлышко.

— Друзья, видите, какая погода сейчас. Представьте, что происходит на фронте. Грязь, полное отсутствие дорог. В таких условиях даже полноприводные бусы не могут доехать до раненых. Доходят только рамные внедорожники, – говорит волонтер.

Реквизиты:

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Даже 50 гривен от каждого, кто видит этот сбор, спасут не одну жизнь наших защитников.