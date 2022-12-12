В деоккупированную Снигиревку Николаевской области возвращается украинское телевидение и проводной интернет.
Об этом сообщил глава городской военной администрации Иван Кухта.
В микрорайоне «Солнечный» пользователи частично уже имеют возможность пользоваться услугами. Частично восстановлена сеть и в старой части города. В ближайшее время будет подключен микрорайон «7 ветров».
Он также поблагодарил частного предпринимателя Андрея Чабанова и специалистов местного провайдера «Гарант Сервис» за восстановление доступа к кабельному ТВ и Интернету.
— Работы по восстановлению линий ведутся ежедневно, поэтому нужно еще некоторое время, чтобы полностью наладить этот процесс, – добавил Иван Кухта.
Напомним, житель Снигиревки рассказал, что происходило в городе во время оккупации и как вели себя российские военные.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В деоккупированную Снигиревку Николаевской области возвращается украинское телевидение и проводной интернет.
Об этом сообщил глава городской военной администрации Иван Кухта.
В микрорайоне «Солнечный» пользователи частично уже имеют возможность пользоваться услугами. Частично восстановлена сеть и в старой части города. В ближайшее время будет подключен микрорайон «7 ветров».
Он также поблагодарил частного предпринимателя Андрея Чабанова и специалистов местного провайдера «Гарант Сервис» за восстановление доступа к кабельному ТВ и Интернету.
— Работы по восстановлению линий ведутся ежедневно, поэтому нужно еще некоторое время, чтобы полностью наладить этот процесс, – добавил Иван Кухта.
Напомним, житель Снигиревки рассказал, что происходило в городе во время оккупации и как вели себя российские военные.