В деоккупированную Снигиревку Николаевской области возвращается украинское телевидение и проводной интернет.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Иван Кухта.

В микрорайоне «Солнечный» пользователи частично уже имеют возможность пользоваться услугами. Частично восстановлена сеть и в старой части города. В ближайшее время будет подключен микрорайон «7 ветров».

Он также поблагодарил частного предпринимателя Андрея Чабанова и специалистов местного провайдера «Гарант Сервис» за восстановление доступа к кабельному ТВ и Интернету.

— Работы по восстановлению линий ведутся ежедневно, поэтому нужно еще некоторое время, чтобы полностью наладить этот процесс, – добавил Иван Кухта.

Напомним, житель Снигиревки рассказал, что происходило в городе во время оккупации и как вели себя российские военные.