Житель Снигиревки рассказал, что происходило в городе во время оккупации и как поступали российские военные.

Об этом мужчина рассказал корреспонденту проекта Радио Свобода «Новости Приазовья» .

– Армия Путина пришла голодная, бедная. Они сразу пошли шляться по домам, грабить дома, подвалы, погреба, выгребать все. И началось насилие – забирали на «подвал», там издевались над некоторыми «атовцами» (участники АТО, – прим.), забирали их, списки остались в кабинете. В каком я не буду уточнять. Но они по спискам вылавливали «атовцев» и издевались над ними, – вспомнил начало оккупации во время беседы местный житель Юрий Ванин.

По его словам, оккупанты заходили в город со стороны Васильевского моста. Муж говорит, что все время пребывания оккупационных сил в городе «жить было тяжело»: «Оккупация – тяжелая, конечно, обстрелы были тяжелыми, тяжелыми. У дома прилеты были. Постоянные прилеты, прилеты все восемь месяцев – прилеты».

Среди находившихся в рядах российской армии были как непосредственно россияне, так и так называемые «ДНРовцы» («ДНР» – незаконная вооруженная группировка – прим.), говорит житель Снигиревки. Но поведение у всех было одинаково дерзким, утверждает мужчина.

— У меня автомобиль разобрали: «Уйди и не мешай, нам нужны запчасти». Все! Разобрали машину. Без разрешения, без ничего. У меня магазинчик был до войны. Привез продукты. В первое мероприятие они (оккупанты – прим.) забрали все продукты. Там было где-то на двадцать тысяч товара. Они также отбирали бытовую технику – телевизоры, холодильники, стиральные машины. Приехали грабить, уничтожать украинский народ, – отмечает Юрий Ванин.

По информации мужчины, награбленное оккупанты грузили в авто и отправляли затем в аннексированный Крым. Когда Владимир Путин объявил военное положение на оккупированных территориях, грабеж населения военными усилился, говорит житель Снигиревки.

Напомним, в Снегиревке Николаевской области, которая 8 месяцев находилась под российской оккупацией, осталась треть населения. Численность населения в Снигиревке по состоянию на 1 января 2022 года составляла 12045 человек.

Ранее сообщалось, что глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал о том, что из-за разрушенных россиянами мостовых переходов на Снигиревщине затруднена работа по доставке гуманитарной помощи в сел района.

Также известно, что в Снигиревке и 20 селах, входящих в объединенную территориальную общину, отсутствует электроснабжение из- за разрушенных в результате обстрелов линии электропередач. Все работает благодаря электрогенераторам, в том числе и водоснабжению в Снегиревке.

Освобожденные территории бывшего Снегиревского района очень сильно заминированы , рассказал глава местной военной администрации Иван Кухта. Он не уверен, что сельхозугодья близ Снигиревки успеют разминировать до весны.