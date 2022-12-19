В воскресенье утром, 18 декабря, в окрестностях села Мигия в Первомайском районе на грунтовой дороге в грязи застряла карета скорой помощи.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

На место вызова прибыли очередное отделение 23 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Выяснилось, что происшествие произошло во время следования по вызову больного человека. С помощью буксировочного троса спасатели вытащили автомобиль на твердое покрытие, откуда тот продолжил движение.