Александр Чуйко

Летчику ВСУ, командиру вертолетного звена Александру Чуйко, погибшему 6 марта 2022 года в воздушном бою над Николаевской областью, просят дать звание Героя Украины.

Соответствующую петицию зарегистрировали родные защитники.

Капитан 18-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ был родом из Хмельницкой области. Он героически погиб в возрасте 28 лет, сообщил проект «Мемориал.ua».

Александр Чуйко окончил Харьковский национальный университет воздушных сил им. Ивана Кожедуба. После выпуска служил в Полтаве.

– Он обожал полеты и гордился своей службой в авиации. Когда началась полномасштабная война, капитан с первых дней защищал украинское небо от российских оккупантов и успешно уничтожал врага с высоты, – говорится в сообщении.

В день день гибели украинского пилота ВС РФ сбили два украинских вертолета Ми-8. Всего жертвами стали шесть защитников Украины. Дома Александра Чуйко ждали молодая жена и две дочери. Похоронили воина в Полтаве 17 марта.

В марте-2022 Чуйко наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. И в этом же месяце, но уже посмертно – орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.

— Уже прошло более полугода, у меня люди спрашивают: «Получил ли посмертно Александр Героя?». Но ответ «нет». Мне по сей день не понятно, почему государство до сих пор не присвоило ему звание Герой Украины, – призналась жена летчика Елена.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины 15 военным , защищающим Украину от российского агрессора.