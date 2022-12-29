Силы обороны в Запорожской области 27 декабря нанесли ранения примерно 230 российским военным.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 29 декабря.

Речь идет о раненых в районах Токмака, Титового, Черниговки, Родов и Бердянска. Также украинские военные там уничтожили 3 единицы военной техники разного типа, командный пункт и узел связи. Информацию о погибших сейчас уточняют.

А в течение 28 декабря украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения врага и 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления, три района сосредоточения живой силы и состав боеприпасов, утверждает Генштаб.

Напомним, в течение 27 декабря противник нанес ракетный удар и произвел 33 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам города Херсон.