Одним из основных направлений работы руководителя областной организации партии «Слуга Народа» Анны Замазеевой стала деятельность по организации оказания помощи гражданским, военным, военнопленным и их родственникам. Кроме того, значительный объем работы сделан и на международной арене.

Об этом сообщает пресс-служба политической партии «Слуга народа» в Николаевской области.

— Начало полномасштабного вторжения было сильным ударом по нашему обществу, и с вызовами таких масштабов мы не сталкивались, наверное, никогда. Вся местная команда партии «Слуга Народа» осталась на местах и с первых дней начала работать для помощи людям. Наши депутаты инициировали передачу необходимого технического оборудования, бронежилетов, шлемов, тепловизоров для ВСУ. Организовывали направление автомобилей, машин скорой помощи, амуниции и т.д. Они договаривались и продолжают договариваться о регулярных поставках помощи, держа связь с жителями в самых отдаленных уголках Николаевщины, — подытожила Анна Замазеева.