У Украины очень амбициозный план стать членом Европейского союза в течение двух лет.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сказал в интервью изданию Politico.

— У нас очень амбициозный план присоединиться к Европейскому союзу в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в 2023 году у нас уже может быть эта предварительная стадия переговоров, – сказал он.

Эта тема будет доминировать в обсуждениях на саммите Украина-ЕС, который пройдет 3 февраля в Киеве. На саммит прибудут еврокомиссары, глава Европейской комиссии и Совета.

Их главной задачей, пишет издание, вероятно, будет «управление ожиданиями». Амбициозный термин, который назвал Шмигаль, «кидает перчатку истеблишмента ЕС, который пытается сохранить членство Украины в более отдаленной перспективе».

Так президент Франции Эммануэль Макрон в прошлом году говорил, что до присоединения Украины к ЕС могут пройти «десятилетие». Даже лидеры ЕС, поддержавшие предоставление Украине статуса кандидата, частно признают, что перспектива фактического вступления страны в ЕС займет много лет.

Пятничный саммит в Киеве, считает Politico, будет посвящен поиску баланса по этому вопросу. Пока что в Евросоюзе обсуждают итоговое коммюнике.

Некоторые страны, пишет издание, настаивают на том, что заявление не должно далеко отходить от формулировок, использованных в июньском документе: отмечается, что хотя будущее Украины в ЕС, страны-претенденты должны отвечать определенным критериям.

— Ожидания в Киеве достаточно высоки, но необходимо выполнить все условия, которые поставила комиссия. Это процесс, основанный на заслугах, – сказал один из высокопоставленных чиновников ЕС.

Шмигаль в интервью Politico выразил надежду, что на саммите Украина сможет добиться существенного прогресса, особенно в сфере соглашения о промышленном безвизе, приостановке действия пошлин на украинский экспорт еще на год, присоединении к схеме платежей SEPA и включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что одной из топ-тем саммита Украина-ЕС в начале февраля станут переговоры о членстве.