Евросоюз объявил о предоставлении Украине первого транша макрофинансовой помощи в 3 миллиарда евро.

Об этом сказала министр финансов Швеции Элизабет Свантессон перед заседанием Совета по экономическим и финансовым вопросам.

— Сегодня Украине выплачивается 3 миллиарда евро, чем я очень горжусь. Это свидетельствует о том, на что мы способны, когда объединены, – сказала Элизабет Свантессон.

Отметим, что Швеция в 2023 году председательствует в Совете ЕС.

Напомним, Украина и Европейский Союз подписали Меморандум о предоставлении 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году.