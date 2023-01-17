Евросоюз объявил о предоставлении Украине первого транша макрофинансовой помощи в 3 миллиарда евро.
Об этом сказала министр финансов Швеции Элизабет Свантессон перед заседанием Совета по экономическим и финансовым вопросам.
— Сегодня Украине выплачивается 3 миллиарда евро, чем я очень горжусь. Это свидетельствует о том, на что мы способны, когда объединены, – сказала Элизабет Свантессон.
Отметим, что Швеция в 2023 году председательствует в Совете ЕС.
Напомним, Украина и Европейский Союз подписали Меморандум о предоставлении 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году.
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Евросоюз объявил о предоставлении Украине первого транша макрофинансовой помощи в 3 миллиарда евро.
Об этом сказала министр финансов Швеции Элизабет Свантессон перед заседанием Совета по экономическим и финансовым вопросам.
— Сегодня Украине выплачивается 3 миллиарда евро, чем я очень горжусь. Это свидетельствует о том, на что мы способны, когда объединены, – сказала Элизабет Свантессон.
Отметим, что Швеция в 2023 году председательствует в Совете ЕС.
Напомним, Украина и Европейский Союз подписали Меморандум о предоставлении 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году.