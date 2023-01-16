Украина и Европейский Союз подписали Меморандум о предоставлении 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
По его словам, первый транш в 3 миллиарда евро ожидают уже на этой неделе.
Напомним, большинство украинцев считают, что Украина может стать членом Европейского Союза в ближайшие годы.
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Украина и Европейский Союз подписали Меморандум о предоставлении 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
По его словам, первый транш в 3 миллиарда евро ожидают уже на этой неделе.
Напомним, большинство украинцев считают, что Украина может стать членом Европейского Союза в ближайшие годы.