Украина и Европейский Союз подписали Меморандум о предоставлении 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, первый транш в 3 миллиарда евро ожидают уже на этой неделе.

Напомним, большинство украинцев считают, что Украина может стать членом Европейского Союза в ближайшие годы.