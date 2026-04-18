«Позов 986 сторінок»: Труханов подав в суд на Зеленського через указ про громадянство

Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов звернувся до Верховного Суду України з позовом до Президента України Володимира Зеленського. Ексмер вимагає скасувати президентський указ про позбавлення його громадянства.

Про це він заявив у зверненні до одеситів.

— Це не просто заява на кілька сторінок. Наша позовна заява з додатками складається з 986 аркушів. Це офіційні матеріали, перевірені НАБУ, матеріали, отримані моїми захисниками на суді, та офіційні відповіді від іноземних адвокатів. Зокрема, там є офіційна відповідь від 30 грудня 2025 року, де чітко зазначено: у мене немає і ніколи не було громадянства Російської Федерації, — зазначив він.

Труханов розповів, що очікував перегляду рішення без судового процесу, однак реакції від державних органів не отримав.

— Я вважав, що главу держави могли просто ввести в оману, не розібратися до кінця або приховати від нього реальні факти.… Але, на жаль, дива не сталося. Ніхто нічого не переглянув. Тому мені довелося діяти виключно у правовій площині, — пояснив ексмер.

За його словами, Верховний Суд уже відкрив провадження у справі 9 квітня. Крім того, задовольнив клопотання сторони позивача, зокрема про залучення третіх осіб: Державної міграційної служби України та її обласного управління в Одеській області, а також щодо витребування додаткових доказів.

— Для Феміди немає значення, хто позивач, а хто відповідач. Тому сьогодні моя єдина надія — це незалежний, справедливий і законний суд. І ми будемо йти до кінця, — переконаний він.

Труханов також підкреслив, що вважає себе українцем і заявив, що з 2014 року допомагав Збройним силам України та залишався в Одесі під час обстрілів.

— Я українець за народженням. Я народився, жив і працював в Одесі. З 2014 року я допомагав Збройним Силам України як власним коштом, так і завдяки своїй посаді міського голови. Я не пропустив майже жодного прильоту по нашому місту, щоб бути поруч із людьми. А сьогодні мене фактично позбавили можливості займатися будь-якою громадською чи професійною діяльністю, — сказав Геннадій Труханов.

Ексмер додав, що надалі інформуватиме громадськість про перебіг судового процесу.

Позбавлення мера Одеси українського громадянства

12 жовтня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

Менш ніж за добу петицію на сайті ОП з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства через наявність паспорта РФ підписали 25 тисяч людей. Ця ініціатива набрала необхідну кількість голосів після стихійного лиха 30 вересня, коли загинули десять людей. У відповідь на ці дії Генадій Труханов заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.

Про російське громадянство Труханова українські журналісти неодноразово публікували розслідування. Про це писали «Слідство. Інфо» та hromadske. У 2016 році Служба безпеки України почала перевіряти звʼязок одеського мера з Росією, однак пізніше у відомстві заявили, що не змогли з’ясувати, чи дійсно він має паспорт РФ.

Однак 14 жовтня Володимир Зеленський все ж позбавив Геннадія Труханова українського громадянства. СБУ підтвердила позбавлення мера Одеси громадянства. Там заявили, що копії його російського закордонного паспорта є в розпорядженні спецслужби.

Після цього мер Одеси Геннадій Труханов заявив журналістам, що його підтримує більшість містян і він не планує їхати з України.

У той же час журналіст-розслідувач Христо Грозєв припустив, що російський паспорт, через який Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.

Вже 15 жовтня президент утворив міську військову адміністрацію в Одесі та призначив її керівника. Ним став Ігор Лисак. А тимчасовим виконувачем обов’язків міського голови Одеси став секретар міської ради Ігор Коваль. Варто додати також, що усіх 22 радників Труханова було звільнено.

Слід зазначити, що Геннадій Труханов продовжує отримувати пенсію, попри анулювання його українського громадянства.