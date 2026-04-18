У Миколаєві відновила очне навчання гімназія №10, яка постраждала від війни

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, яку пошкодив російський ракетний удар у 2022 році. Заклад уже повернувся до офлайн навчання. У школі облаштовано не лише класи, а й безпечне укриття.

Про це повідомили мер міста Олександр Сєнкевич та Миколаївська міська рада.

Відновлення гімназії стало можливим завдяки підтримці уряду Німеччини та виконувалося Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

Роботи тривали з середини 2024 року до першого кварталу 2026 року. У будівлі повністю замінили вікна та двері, відремонтували класи, оновили інженерні системи. Окремо також встановили сучасну систему пожежної сигналізації.

Школа вміщує 800 учнів. Під час відбудови приміщення зробили світлішим та зручнішим. Її адаптували до вимог безбар’єрності: перший поверх повністю доступний для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, також обладнали інклюзивну туалетну кімнату.

Також за кошти міського бюджету в школі відновлюють пошкоджений дах та зробили укриття. Нагадаємо, раніше в УКСі повідомляли, що на ремонт зруйнованої вибуховою хвилею покрівлі миколаївської гімназії №10 потрібно 10,3 мільйона гривень. Торік на ці роботи витратили 2 мільйона гривень.

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

Безпечний простір облаштований усім необхідним для комфортного продовження освітнього процесу під час повітряних тривог.

— Це означає, що діти зможуть тут навчатися, а не зроблено просто ремонт, щоб він був і щоб були витрачені кошти» — сказав Олександр Сєнкевич.

Варто зазначити, що станом на початок березня у Миколаєві працюють 64 школи, з яких 43 навчаються очно, 9 у змішаному форматі та 12 дистанційно.

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада

У Миколаєві відновили гімназію №10, фото Миколаївська міська рада