Украина могла бы скорее пользоваться ошибками российской армии, если бы западные партнеры ранее предоставили необходимое вооружение.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW), обнародованном вечером 29 января.

- Задержки с предоставлением Украине западных систем дальнего огня, передовых систем противовоздушной обороны и танков ограничили способность Украины воспользоваться возможностями для больших контрнаступательных операций, созданными недостатками и неудачами российских военных операций, считают исследователи.

По их мнению, аргументы о вероятных «патовых» условиях и сложности или невозможности возвращения оккупированных украинских территории, которые звучали на Западе, «недостаточно объясняют, как задержки Запада с предоставлением необходимого военного оборудования обострили эти проблемы».

ISW отмечает, что медленное оказание западной помощи является не единственным ограничивающим фактором для украинского контрнаступления, но не берется оценивать решение украинского военного командования.

— Индикаторы того, что российские наступательные операции достигнут кульминации и что западное оружие понадобится в больших масштабах, появились в конце мая и в июне. 28 мая ISW отметил, что «Украина может иметь шанс начать значительные контрнаступления с хорошими перспективами успеха»… 24 июня западные официальные лица начали публично предупреждать о том, что запасы советской техники заканчиваются, говорится в отчете.

Институт заключил, что западные страны должны работать над переводом Украины полностью на западное вооружение еще в начале лета 2022 года, ведь доставка оружия и обучения на нем требуют времени.

— Неизбежная задержка между обещанием послать такие системы и способностью украинцев использовать их означает, что западные лидеры должны вводить их, когда появляются первые признаки того, что они понадобятся, а не тогда, когда ситуация становится угрожающей. Если бы западные лидеры начали выдвигать перед Украиной условия использования западных танков в июне 2022 года, когда появились первые четкие признаки необходимости западных танков, украинские силы смогли бы начать использовать их в ноябре-декабре, – добавляют аналитики.

Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить все оружие, в котором оно нуждается.