Радиационный фон на территории всей Николаевской области по состоянию на утро 2 февраля находится в пределах нормы и не превышает допустимый предельный показатель — 25 микрорентгенов в час.

Об этом сообщает Николаевский областной гидрометцентр.

По данным гидрометцентра, показатели радиационного фона измеряются в четырех районных центрах в городе Николаеве и Очакове.

В Николаеве радиационный фон находится на отметке в 10 микрорентген в час, в Первомайске — 0,12 микрорентген в час, в Очакове — 0,11 микро рентген в час, в Баштанке — 0,10 микро рентген в час, в Вознесенске — 0,1 в час.

Допустимая норма радиационного фона в помещениях составляет – до 0,25 мкЗв/час.

Кроме того, измерены показатели на территории Южноукраинского городского территориального общества. В пгт Константиновка средняя мощность дозы равна 0,12 мкЗв/час, в Бугском – 0,12 мкЗв/час, в Ивановке – 0,11 мкЗв/час.

В атмосферном воздухе превышение нормативных показателей на территории области не установлено.