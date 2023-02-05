Строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью Польша планирует начать строительство в марте.

Об этом сообщает Polskie Radio.

— Электронная система на участке из Калининградской области должна охватить около 200 км сухопутной границы. Подрядчик уже получает проект, который передается на утверждение в пограничную службу, говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря системе датчиков и камер мониторинг границы будет производиться круглосуточно вне зависимости от погодных условий. При этом не следует находиться непосредственно на линии границы. Алгоритмы разработаны так, чтобы пограничник мог реагировать только на реальные попытки пересечения границы людьми.

В прошлом году польские пограничники зафиксировали 11 случаев незаконного пересечения с Россией.

Напомним, польские пограничники обвинили белорусских военных в том, что они намеренно повреждают забор на границе, построенный поляками. Так, они помогают мигрантам нелегально попасть на территорию Евросоюза.